Atacante do Cruzeiro é expulso por lance aos 3 segundos contra o Athletico

O atacante Rafael Silva, do Cruzeiro, foi expulso por uma cotovelada dado em um adversário aos três segundos de bola rolando no jogo contra o Athletico, neste sábado (26), pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Rafael Silva deu uma cotovelada em Kaique Rocha. Ele saía para pressionar Thiago Heleno quando se irritou com o zagueiro do Athletico e o atingiu com uma cotovelada.

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado pelo VAR. Ele analisou o lance e decidiu expulsar o atacante cruzeirense quando o relógio passava de um minuto de bola rolando na Ligga Arena.

Rafael Silva fez seu primeiro jogo após mais de quatro meses. O atacante havia jogado pela última vez no empate cruzeirense contra o Vasco, no dia 16 de junho. Ele se recuperou de uma lesão e voltou a ser relacionado no último jogo do Cruzeiro, contra o Lanús, no meio da semana, mas não havia entrado.