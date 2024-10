Provável titular contra o Criciúma, Jamal Lewis destaca "paciência" em adaptação no São Paulo

O lateral norte-irlandês Jamal Lewis foi uma das principais contratações do São Paulo na última janela de transferências. Contratado no início de setembro, ele disputou três jogos pelo Tricolor Paulista, mas parece não ter pressa para jogar com frequência e se adaptar no Brasil.

Jamal destacou a felicidade em poder defender as cores da equipe do Morumbi e viver no Brasil. No entanto, o defensor, emprestado ao São Paulo pelo Newcastle até junho de 2025, sabe que o processo de adaptação a um novo país pode ser demorado e entende que ainda terá mais oportunidades no time do técnico Luis Zubeldía.

"Eu estou muito feliz que tomei a decisão de jogar no São Paulo. Estou gostando muito de fazer parte do time. De viver na cidade, conhecer as pessoas e os torcedores. Tem sido uma experiência incrível", afirmou Jamal, em entrevista ao SPFC Play nesta sexta-feira.

"Para mim, na Inglaterra, seria o começo da temporada, mas no Brasil já passou da metade. Eu entendo que o time tem performado bem ao longo da temporada, nas Copas e no Campeonato Brasileiro. As expectativas são muito altas. O técnico falou comigo para eu ter paciência que teria oportunidades. Também estarei aqui para a próxima temporada. Eu entendo que existe um período de adaptação ao chegar em um novo país e uma nova liga. Isso leva um tempo, mas estou aproveitando todos os momentos", continuou.

Tem Criciúma x São Paulo neste sábado, e o Direto do CT está no ar com informações do último treino antes do duelo e um bate-papo com Jamal Lewis! ? Assista: https://t.co/PsskTnGqYc#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/ZJe1XBSZZY ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2024

Jamal terá mais uma oportunidade para defender o escudo são-paulino neste sábado, contra o Criciúma, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor deve ser titular no lugar de Welington, titular da lateral esquerda, suspenso com três cartões amarelos.

O norte-irlandês comentou sobre a importância da vitória para o São Paulo contra o Criciúma. A equipe, que venceu o Vasco na última rodada, ocupa a quinta posição, com 50 pontos conquistados, um a menos que o Flamengo, primeiro time dentro do G4.

"Temos o objetivo de conseguir os três pontos, é importante para nós pela situação na tabela, com alguns times próximos. Nós precisamos buscar os três pontos e manter o ritmo após o time jogar muito bem contra o Vasco. Queremos os três pontos para subir na tabela", enfatizou.

A bola rola para Criciúma e São Paulo a partir das 21h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).