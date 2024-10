Estêvão se diz surpreso com Neymar após recorde e projeta parceria: 'Sonho'

Joia palmeirense, Estêvão disse que ficou surpreso com a atitude de Neymar após a quebra do recorde de jogador sub-17 com maior participação em gols no Brasileirão. Ele também destacou que será a realização de um sonho se vier jogar pela seleção brasileira ao lado do atacante de 32 anos.

O Neymar é uma grande referência pra mim. Tenho um sonho de jogar junto com ele, quem sabe na seleção. Seria a realização de um sonho e fico muito feliz por ele ter me repostado por eu ter batido o recorde dele, não esperava. Ele falou que torce muito por mim e eu torço muito por ele também.

Nem sei como é que vai ser [se forem convocados juntos], porque é o cara que desde criança eu sempre vi jogar no Barcelona, no PSG. Acho que na seleção foi a grande referência nos últimos anos. O que ele mostrou no Brasil e na Europa é algo inexplicável. Vai ser um sonho se isso acontecer. Estêvão

O que aconteceu

Estêvão se tornou o jogador sub-17 mais decisivo da história do Brasileirão, com 18 participações em gol. Ele balançou as redes dez vezes e deu oito assistência no torneio deste ano.

O posto era ocupado por Neymar, que liderava com 16 participações na edição de 2009. A joia palmeirense foi para o jogo contra o Juventude empatada com o camisa 10 do Al-Hilal, mas assumiu a ponta com seu gol e assistência na partida.

O astro brasileiro parabenizou Estêvão pela quebra do recorde. Nas redes sociais, Neymar escreveu uma mensagem de apoio: "Que você continua brilhando e encantando".

Parabéns Estevão pelo recorde quebrado. Que você continue brilhando e encantando todos com seu futebol. Voa. Neymar, para Estêvão

A joia do Palmeiras já acumula convocações para a seleção brasileira. Ele poderá ser chamado nas próximas listas junto de Neymar, que voltou nesta semana aos gramados e está sendo monitorado de perto pela CBF.