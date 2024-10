Criciúma x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileiro

Criciúma e São Paulo se enfrentam neste sábado, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). O duelo, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h (de Brasília).

No primeiro turno, o São Paulo levou a melhor e venceu o Criciúma por 2 a 1, no Morumbis. Alisson e Luciano marcaram os gols do Tricolor Paulista, enquanto Arthur Caike descontou para os catarinenses.

Os comandados do técnico Luis Zubeldía buscam engatar uma nova sequência de vitórias no Brasileiro. A equipe, que ocupa a quinta posição, com 50 pontos, venceu três e perdeu dois dos seus últimos cinco jogos. No último dia 16, o São Paulo ganhou do Vasco por 3 a 0, em jogo que ocorreu no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Início da nossa viagem para Santa Catarina! A delegação deixa o CT da Barra Funda e segue para o aeroporto. #VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/T55zworoZy ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2024

Para este jogo, Zubeldía conta com o retorno da dupla de zaga titular Arboleda e Alan Franco, que cumpriram suspensão contra o Vasco. Mesmo caso do atacante André Silva, que também retorna à equipe.

Em contrapartida, o lateral esquerdo Welington recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e desfalca o São Paulo. O norte-irlandês Jamal Lewis deve ser o escolhido para substituir o defensor. Outro desfalque é Bobadilla, que sofre com dores no adutor.

Do outro lado, o Criciúma busca voltar a vencer no Brasileiro após empate em 1 a 1 com o líder Botafogo na última rodada, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os donos da casa ocupam a 12ª colocação da tabela, com 36 pontos conquistados.

O técnico Claudio Tencati conta com os retornos dos volantes Newton e Patrick de Paula, que não atuaram contra o Botafogo. O treinador ainda espera ter à disposição o zagueiro Wilker Ángel, recuperado de lesão.

O atacante Allano, suspenso com três cartões amarelos, é o único desfalque do Criciúma para o confronto. Para o lugar do atleta, Tencati deve apostar em Matheusinho.

Ativa o lembrete, porque sábado a festa já começa na recepção! ? pic.twitter.com/IJ69uHaNgO ? Criciúma E.C. ? (@CriciumaEC) October 25, 2024

FICHA TÉCNICA



CRICIÚMA X SÃO PAULO

Local: estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)



Data: 26 de outubro de 2024 (sábado)



Horário: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Eduardo Goncalves da Cruz (MASTER/MS)



VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/PR)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Matheusinho e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Bolasie.



Técnico: Claudio Tencati.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía.