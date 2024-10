Cortada da Libertadores, Sole Jaimes volta a ser relacionada pelo Santos

A atacante Sole Jaimes voltou a ser relacionada para uma partida oficial do Santos. A equipe entra em campo no próximo sábado, às 15 horas (de Brasília), contra o São José-SP, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista feminino.

Em setembro, a maior artilheira estrangeira da história do Peixe foi cortada da lista de inscritos para a Libertadores. Na época, a coordenadora do futebol feminino, Thais Picarte, afirmou que a decisão surgiu após uma avaliação física e técnica.

As Sereias da Vila acabaram sendo eliminadas nas quartas de final, após perderem para o Boca Juniors nos pênaltis.

Sole Jaimes retornou ao Santos em junho de 2024, para a sua quarta passagem pela Vila Belmiro. Cinco meses antes, acompanhou o nascimento da sua primeira filha - a Aurora -, fruto de um relacionamento com Kelly Chiavaro, atual goleira do Peixe.

Na atual temporada, a atacante disputou 12 jogos, entre Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro feminino.

Aos 35 anos, Sole coleciona passagem por clubes do Brasil, China e França. Pelo Santos, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017, marcando dois dos três gols do time na final. Ela foi a principal artilheira da competição, com 18 gols em 19 jogos.

Atualmente, seu contrato com o Alvinegro Praiano possui validade até o fim de 2025