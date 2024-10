Com um a mais, Goiás ganha do Amazonas em jogo atrasado da Série B

Nesta sexta-feira, o Goiás ganhou do Amazonas, por 1 a 0, em jogo reprogramado da 18ª rodada da Série B, na Serrinha. A expulsão de Cauan Barros nos acréscimentos do primeiro facilitou a vitória, que teve Juninho como único goleador.

Com 48 pontos, o Esmeraldino se encontra na nona colocação. O time visitante, por sua vez, está em 12º lugar, com 45 unidades.

Em seu próximo compromisso, o Goiás enfrenta o Operário-PR, às 19h (de Brasília) da próxima terça-feira, no Serrinha. Na mesma data, às 21h30, o Amazonas duela contra o Botafogo-SP, na Arena da Amazônia.

??Confira o golaço de Juninho que abriu o placar no último lance da primeira etapa! #GOIxAMA#BrasileirãoB pic.twitter.com/OQNSIZ3iQa ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 26, 2024

O jogo

A primeira etapa foi movimentada, com ambas equipes tento oportunidades para balançar as redes. Ainda assim, parecia que o confronto iria para o intervalo sem movimentação no placar.

Até que, aos 47 minutos, Barros foi o punido com o segundo cartão amarelo e deixou o Amazonas com um a menos. Na sequência, Juninho pegou o rebote na entrada da área e finalizou do ângulo para abrir o marcador para o Goiás.

No segundo tempo, o Esmeraldino tomou o controle da partida e teve chances para ampliar. Apesar de não ter aproveitado as oportunidades, os mandantes pouco sofreram com o rival e venceram pelo placar mínimo.