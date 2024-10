Veiga supera Zinho e se isola como sétimo meio-campista com mais vitórias na história do Palmeiras

No último domingo, na vitória do Palmeiras por 5 a 3 sobre o Juventude, pelo Brasileirão, Raphael Veiga alcançou mais uma marca com a camisa alviverde. O camisa 23 conquistou seu 185º triunfo pelo Verdão e se isolou como o sétimo meio-campista com mais vitórias na história da equipe paulista, superando o ex-jogador Zinho.

Antes do duelo contra o Juventude, Veiga e Zinho estavam empatados na sétima posição do ranking, ambos com 184 vitórias. O ex-jogador, multicampeão pelo Palmeiras na década de 90, agora ocupa a oitava colocação, empatado com Zé Rafael.

Veiga, por sua vez, está atrás apenas de Zequinha, Galeano (ambos com 251 vitórias), Lima (267), Dudu (345), Waldemar Fiume (352) e Ademir da Guia (513) na lista dos meias mais vitoriosos do Palmeiras.

Ele não cansa de fazer história! ? Além de igualar Edmundo com 99 gols pelo #MaiorCampeãoDoBrasil, Veiga superou Zinho e se isolou na 7ª posição no ranking de meio-campistas com mais vitórias pelo Palmeiras! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/QPguI4UFPU ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 22, 2024

Com três gols marcados, o camisa 23 foi fundamental no triunfo do Palmeiras sobre o Juventude. A vitória rendeu mais três pontos ao Verdão no Brasileirão, competição na qual ocupa a vice-liderança, com 60 unidades, uma a menos que o líder Botafogo.

Veiga busca ampliar o número de vitórias com a camisa do Palmeiras neste sábado, no duelo contra o Fortaleza, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).

Na atual temporada, Veiga possui 17 gols e sete assistências em 50 jogos disputados. Ao todo, o meia balançou as redes 99 vezes com a camisa do Palmeiras.