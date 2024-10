Polícia da Espanha prende responsáveis por campanha de ódio contra Vini Jr.

A Polícia espanhola informou nesta sexta-feira (24) que prendeu os quatro principais responsáveis por uma campanha de ódio racial a Vini Jr, iniciada antes do clássico do último dia 29 de setembro, entre Real Madrid e Atlético de Madri, pelo Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

A investigação começou a partir de três denúncias apresentadas pela LaLiga. Os torcedores foram incitados pelos criminosos através das redes sociais a irem ao estádio Metropolitano para proferir insultos racistas contra Vinícius Júnior.

Os quatro presos são torcedores do Atlético de Madri e têm entre 24 e 26 anos. Eles foram detidos na semana passada, segundo o jornal espanhol Marca.

Os criminosos pediram que os torcedores usassem máscaras para dificultar uma possível identificação pela Polícia. A campanha de ódio com a hashtag #metropolitanoconmascarillas (#metropolitanocommáscaras, na tradução em português) virou trending topics do Twitter na Espanha com quase 1,7 milhão de visualizações, mais de 7 mil tweets e quase 56 mil interações.

A investigação continua aberta, portanto não estão descartadas novas prisões, segundo comunicou a Polícia da Espanha.

O clássico foi marcado por uma longa paralisação no segundo tempo por conta do lançamento de isqueiros por parte da torcida do Atlético de Madri. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Antes do clássico, torcedores do Atlético de Madri entoaram uma música para Vini Jr na entrada do estádio que dizia 'Vini Jr. é diferente'. Em março, colchoneros entoaram o cântico racista "Vini Jr. é um chimpanzé" antes do jogo contra a Inter de Milão, pela Champions League.

O Real Madrid enfrenta o Barcelona neste sábado (26) em clássico que acontece no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada da La Liga.

Alvo frequente de racismo

Os casos de racismo contra Vini Jr. na Espanha são frequentes. Recentemente, o brasileiro chegou a sugerir que a Espanha não sedie a Copa do Mundo de 2030 caso não "evolua" sobre o assunto.

O primeiro caso aconteceu em março de 2022. Durante jogo contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, torcedores da equipe rival do Real Madrid insultaram Vini Jr. e chegaram a fazer gestos insinuando o jogador "pegando bananas". Sons de macaco também foram feitos pela torcida da casa.

O segundo caso principal aconteceu em setembro de 2022. Durante uma participação no programa "Chiringuito", da TV espanhola, o empresário Pedro Bravo comentou as danças de Vini Jr. nas comemorações e afirmou que o jogador tinha de "parar de fazer macaquices".

Torcedores do Atlético de Madrid também cometeram atos racistas contra Vini Jr em janeiro de 2023. Antes de um clássico, um boneco com a camisa do brasileiro foi pendurado enforcado em uma ponte de Madri com a mensagem "Madrid odeia o Real".

Um novo caso aconteceu com a torcida do Mallorca já em fevereiro de 2023. Câmeras de TV flagraram um torcedor chamando o brasileiro de macaco. Em março do mesmo ano, a torcida do Real Betis foi mais uma a cometer racismo. Torcedores do time foram flagrados chamando o atacante de macaco. O torcedor foi punido no mês passado com um ano de prisão.

O caso mais marcante aconteceu em maio de 2023. O Real Madrid enfrentava o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, quando Vini Jr. foi alvo de ofensas racistas. Torcedores imitaram macacos e ofenderam o brasileiro. Ele chegou a apontar para alguns torcedores que estavam praticando racismo. No final do jogo, em uma nova confusão, ele acabou expulso. Sete torcedores chegaram a ser presos, sendo que quatro deles foram proibidos de frequentar estádios por dois anos.

Torcedores do Atlético de Madrid voltaram a cometer atos racistas contra Vini Jr em março de 2024. Antes de um jogo da Champions League contra a Inter de Milão, a torcida do Atlético entoou um cântico onde dizia que "Vini Jr. é um chimpanzé".