FC Series terá São Paulo na casa de Messi e 1º clássico mineiro nos EUA

A FC Series, antiga Florida Cup, convidou três clubes brasileiros para edição de 2025 do evento de pré-temporada: São Paulo, Atlético-MG e Cruzeiro, além do Orlando City, dos Estados Unidos. Competição vai marcar primeiro clássico mineiro nos EUA.

O que aconteceu

Evento que acontece nos EUA comemora dez anos em 2025 e vai contar com as equipes brasileiras convidadas. "Consolidar o retorno da edição de janeiro recebendo três dos maiores clubes do Brasil tem um significado especial para nós, pois foi com os times brasileiros que tudo começou", disse Ricardo Villar, CEO da competição.

Atlético-MG e Cruzeiro farão o primeiro superclássico mineiro nos Estados Unidos. O Galo soma três participações na competição: 2016, quando foi campeão do torneio, 2017 e 2018. O Cabuloso fará sua estreia no FC Series.

O São Paulo será o único dos brasileiros que vai jogar no Chase Stadium, casa do Inter Miami de Lionel Messi. A equipe adversária ainda não foi divulgada. Os outros jogos acontecem no Inter&Co Stadium, do Orlando City. Detentora do nome do estádio é empresa mãe do Banco Inter.

Veja datas das partidas

Cruzeiro x São Paulo - 15/01 - Inter&Co Stadium

Atlético-MG x Cruzeiro - 18/01 - Inter&Co Stadium

São Paulo x à definir - 19/01 - Chase Stadium

Orlando City x Atlético-MG - 25/01 - Inter&Co Stadium