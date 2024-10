Everton Cebolinha dá passo importante em recuperação de lesão no Flamengo

O atacante Everton Cebolinha avançou significativamente na recuperação de sua greve lesão no tornozelo, que ocorreu em agosto deste ano. Nesta quinta-feira, ele compartilhou nas redes sociais alguns exercícios realizados com a bola, nas dependências do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo.

Apesar disso, o camisa 11 segue no departamento médico e ainda não trabalha com o restante do elenco. A expectativa é que ele só entre em campo novamente em 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Everton Soares (@evertons)

Cebolinha rompeu o tendão de aquiles do tornozelo esquerdo em agosto, no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o ponta se machucou sozinho aos 12 minutos do primeiro tempo e precisou deixar o gramado. Dias depois, foi submetido a uma cirurgia.

Até a lesão, o ponta vinha sendo peça importante da equipe da Gávea. O atacante havia assumido o status de titular e já tinha disputado 30 partidas na atual temporada, com cinco gols marcados e cinco assistências distribuídas.

Além de Everton, o Flamengo tem outros desfalques importantes para o restante da temporada. Matías Viña, Pedro e Luiz Araújo também sofreram graves lesões e devem voltar somente em 2025.

Mesmo com os desfalques, o Rubro-Negro está na final da Copa do Brasil, que será disputada com o Atlético-MG, e também briga por título no Brasileirão, apesar da distância de dez pontos para o líder Botafogo, que tem um jogo a mais.