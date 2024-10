Adversário do Corinthians, Racing conta com ataque perigoso e reforço de impacto

O Corinthians enfrenta o Racing na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A eliminatória promete ser desafiadora para o sistema defensivo do Timão, tendo em vista o ataque perigoso dos argentinos. Além disso, os hermanos contam com a chegada do atacante Luciano Vietto, que retornou ao clube que o revelou após longa passagem pelo futebol europeu e asiático.

O Racing possui o segundo melhor ataque do Campeonato Argentino, empatado com o Instituto Córdoba, com 25 gols em 18 jogos. Na Sul-Americana, a equipe do técnico Gustavo Costas tem o melhor desempenho ofensivo, com 26 tentos em 10 partidas. O Athletico-PR possui a mesma marca, mas foi eliminado pelo próprio Racing nas quartas de final.

No ataque, muitos jogadores se destacam. Adrián Martínez, por exemplo, é o artilheiro do torneio continental, com nove gols. No Brasil, o atleta teve passagem pouco marcante pelo Coritiba em 2022.