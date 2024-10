Varela, do Flamengo, aparece em confusão de torcedores do Peñarol no Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro

O lateral-direito uruguaio Varela foi flagrado na Praia do Recreio ao lado de torcedores do Peñarol após a confusão no Rio de Janeiro. O Flamengo afirmou que ele foi chamado por dois amigos por conta do tumulto.

O que aconteceu

Varela recebeu uma ligação e foi retirar os dois amigos da confusão na Praia. O assunto foi entregue ao vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz.

O jogador treinou na parte da manhã e participou de gravação de marketing no Ninho. Depois, seguiu para o local e agora retornou para uma confraternização do elenco e da comissão técnica. Esse evento é um churrasco no próprio CT.

As imagens mostram Varela fora do carro e isso aconteceu por ordem dos policiais. Ele parou o veículo para embarcar os conhecidos e foi interceptado pedindo para que descesse do carro. O lateral tentou se identificar como jogador do Flamengo, mas os agentes fizeram a revista mesmo assim. Neste momento ele foi flagrado nos vídeos que circulam nas redes. Depois, o uruguaio foi liberado.

O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de Futebol, Marcos Braz. Nota oficial do Flamengo

Em nota, Varela reforça que não participou de nenhum ato de violência. O jogador explica que perdeu contato com os amigos quando chegou ao local, onde ficou por 15 minutos e acabou sendo revistado. Ele pediu "desculpas pelo mal entendido".

Nação Rubro-Negra, como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos! Saudações Rubro-Negras! Varela pelo Instagram

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras. O time de Montevidéu enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores.

Varela tem diversos conhecidos ligados ao Peñarol, onde jogou no início da carreira. Quando o clube jogou com o Flamengo há algumas semanas, o jogador passou bom tempo conversando com pessoas da equipe após a partida, próximo dos vestiários. Ele, assim como Arrascaeta, também era torcedor do time uruguaio.