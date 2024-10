Trem expresso, ampliação de infraestrutura e shows: as novidades do GP de São Paulo de F1

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que acontece entre os dias 1 e 3 de novembro, terá novidades neste ano. A 21ª das 24 etapas do calendário tem como prioridade oferecer a melhor experiência ao público e, para isso, a organização do evento, juntamente com a prefeitura da cidade, tem atuado em diferentes frentes.

Fan Zone

Pela primeira vez, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 contará com a Fan Zone, uma área no kartódromo de Interlagos reservada aos fãs da principal categoria do automobilismo mundial em que haverá shows de artistas brasileiros, presença de pilotos, chefes de equipes, talk shows, desafio do pit stop, entre outras atrações.

Na sexta-feira, dia 1 de novembro, o show da Fan Zone fica por conta de Jorge Aragão. No dia 2, o DJ Alok se apresenta. Já no dia 3 de novembro, a atração será o grupo Samba Independente dos Bons Costumes.

Os ingressos para os três dias do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 já estão esgotados, entretanto, ainda é possível adquirir entradas para a Fan Zone no site eventim.com.br.

Trem expresso

Uma das estratégias para melhorar a experiência do público fã de Fórmula 1 é a criação de um trem expresso na Linha 9 - Esmeralda saindo da estação Pinheiros até a estação Autódromo, com uma única parada na estação Morumbi, transportando os entusiastas de automobilismo até Interlagos em cerca de 25 minutos.

Por causa do trânsito intenso na região do autódromo no fim de semana da Fórmula 1, com muitas ruas bloqueadas, a prefeitura e a organização do Grande Prêmio de São Paulo têm incentivado o público a fazer uso do transporte público.

Os bilhetes podem ser adquiridos por R$ 30 pelo site Passaporte Mobilidade. O embarque no trem será feito em uma plataforma exclusiva, não interferindo no fluxo do restante dos usuários da Linha 9 - Esmeralda.

Ampliação da infraestrutura

A prefeitura de São Paulo também tem investido na construção de um novo hospitality center, um prédio atrás do paddock destinado para convidados que tinha 7 mil metros quadrados e agora vem sendo ampliado para 21 mil metros quadrados.

Com a conclusão das obras, a administração do autódromo ficará neste prédio, mas já para o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 o espaço funcionará como Setor VIP.

"São Paulo é a única cidade do mundo que tem os três grandes eventos da FIA: Fórmula 1, Fórmula E e WEC. A maior confusão que há na prefeitura de São Paulo hoje é arrumar agenda para poder usar o autódromo. O calendário está lotado. É como você abrir um restaurante e fica metade do salão vazio. Aí você dá uma arrumada, contrata um cozinheiro bom e começa a ficar lotado sempre. Assumimos o risco e, graças a Deus, deu certo", comentou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

A previsão da prefeitura é que o investimento total para a melhoria completa de Interlagos seja de R$ 300 milhões. Muitas das obras ficarão prontas futuramente, após a realização do GP de São Paulo de Fórmula 1, e viam otimizar os processos de outros eventos que acontecem no autódromo, como grandes festivais.

A construção de dois túneis de 180m de extensão é um exemplo. Sempre que há grandes eventos em Interlagos, caminhões para montagem e desmontagem de estruturas são obrigados a circularem na pista do autódromo. Com os túneis, provas de automobilismo poderão ocorrer simultaneamente aos trabalhos para a realização de festivais.