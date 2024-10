Suspenso, Aníbal Moreno volta a desfalcar o Palmeiras após 21 jogos e abre disputa por vaga no meio-campo

O volante Aníbal Moreno é desfalque certo do Palmeiras para o duelo contra o Fortaleza, que acontece neste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 5 palmeirense recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, e irá cumprir suspensão automática.

Dessa forma, o argentino, que é titular absoluto no Verdão volta a desfalcar o time depois de 21 jogos. A última vez que ele ficou de fora de um compromisso foi no dia 1° de julho, em clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, ele cumpriu suspensão no duelo em que o Palmeiras saiu com a vitória por 2 a 0, no Allianz Parque.

Sem Aníbal Moreno, abre-se uma disputa por uma vaga no meio-campo do Verdão. As opções para serem usadas no setor são Zé Rafael, Fabinho e Gabriel Menino. Em outro momento do ano, Zé Rafael foi titular e formou a dupla de volantes com Moreno. Na última oportunidade em que jogou sem Aníbal Moreno, o técnico Abel Ferreira montou seu meio-campo com Zé Rafael, Fabinho e Gabriel Menino. Contudo, o treinador não deve repetir essa formação.

Além disso, Abel Ferreira deve ter cuidado para escalar o time. Richard Ríos, que deve seguir como titular está pendurado e, se for amarelado pela terceira vez, desfalca o Verdão contra o Corinthians. Fabinho, também. Por outro lado, Gabriel Menino retorna de suspensão na equipe.

Nesta temporada, o atleta sofreu com problemas físicos e, recentemente acabou perdendo espaço e viu Richard Ríos se consolidar na posição. Agora, tem chance de voltar a ser titular. Diante do Juventude, Zé entrou na vaga de Aníbal, que deixou o campo no segundo tempo, já amarelado. Fabinho também foi acionado por Abel e chegou a atuar do lado de Zé Rafael na última etapa do jogo em Caxias do Sul.

O Palmeiras é o vice-líder da competição, com 60 pontos conquistados, um atrás do líder Botafogo. O Verdão pode, portanto, assumir a liderança do torneio na próxima rodada em caso de tropeço do time carioca.