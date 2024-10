Rodrygo se lesiona e deve perder clássico contra o Barcelona, diz jornal

Após sofrer machucar a coxa da perna direita nesta terça-feira, o atacante Rodrygo deverá perder o clássico contra o Barcelona, daqui há três dias, por La Liga. Conforme apurou o jornal espanhol Marca, ainda não se sabe a gravidade da lesão do brasileiro, mas a presença do jogador de 23 anos no duelo contra o Barça é "praticamente impossível".

Obrigado por todas as mensagens de amor e apoio! Amanhã farei exames e, com fé, essa lesão não será grande coisa. Continuamos firmes, sempre com vocês ao nosso lado", escreveu Rodrygo após a vitória contra o Borussia Dortmund.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrygo Goes - RG ????? (@rodrygogoes)

Rodrygo machucou no lance do terceiro gol do Real Madrid nesta terça. Após participar diretamente do tento de Lucas Vásquez, o brasileiro pediu substituição aos 38 minutos do segundo tempo, dando lugar ao francês Aurélien Tchouaméni.

O atacante fará mais exames nos próximos dias no centro de treinamento do Real Madrid, para determinar o grau e o tempo de recuperação da lesão.

Nesta temporada, Rodrygo marcou três gols e proveu duas assistências em 13 jogos pelo Real Madrid. O duelo entre madrilenhos e catalães é neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.