Hugo Calderano avança às oitavas do WTT Champions de Montpellier

Hugo Calderano está nas oitavas do WTT Champions Montpellier, etapa do circuito internacional de tênis de mesa, na França. O atleta brasileiro derrotou o sul-coreano Lim Jonghoon na primeira rodada por 3 sets a 0 nesta quarta-feira, com parciais de 11/8, 12/10 e 11/3.

Após o jogo, Calderano classificou seu adversário como um jogador muito forte e com bom saque, o que poderia complicar sua partida.

"Ele (Jonghoon) é um jogador muito forte. Tem muita força, bom saque e recepção. Estava muito focado desde o início e isso foi importante para me manter assim ao longo da partida", disse Hugo.

Na próxima fase da competição, Calderano irá enfrentar o vencedor do confronto entre o alemão Patrick Franziska e o canadense Edward Ly, marcado para esta quinta-feira. O duelo das oitavas de final está previsto para esta sexta, em horário a ser divulgado.

O WTT Champions Montpellier reúne 32 atletas em cada grupo, sendo 30 classificados pelo ranking e dois convidados. A competição entrega 1.000 pontos ao campeão, além de distribuir US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) em premiações.