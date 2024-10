Frossard: Lyanco jogou 'partidaça' sentindo tontura por 90 minutos

Um dos destaques do baile do Galo no River pela Libertadores, Lyanco jogou a partida inteira sentindo tontura, informou o repórter Guilherme Frossard, em participação no De Primeira.

O Lyanco revelou na zona mista que jogou sentindo tontura por 90 minutos. Guilherme Frossard

O repórter explicou que o jogador lida com ansiedade aguda e apresenta tontura nos jogos há algum tempo.

Ele sofre de alguns problemas de ansiedade, síndrome do pânico, ele já deu uma entrevista recente muito honesta e corajosa falando sobre o tema. E ontem ele falou isso na zona mista como se fosse algo normal: 'cara, eu joguei tonto os 90 minutos'.

Eu perguntei: 'tonto de girar a cabeça?' Ele falou: 'tonto, tonto, realmente acostumei a jogar assim, é algo que já vem acontecendo'. Guilherme Frossard

Mesmo com a cabeça girando, Lyando fez uma "partidaça" e só não foi o melhor em campo pela noite de gala de Deyverson, disse Frossard.

Ele até brincou: 'me deixa tonto mesmo até o final da Libertadores'. Foi uma partidaça do zagueiro-lateral do Galo. Guilherme Frossard

Hernan: Com Deyverson, Lyanco e Vera, janela assertiva pôs Galo na final

O colunista André Hernan destacou que os três reforços recém-chegados do Atlético-MG foram fundamentais no placar de 3 a 0.



Foi uma janela muito assertiva e pontual do Atlético-MG que fez a diferença ontem. Três contratações muito assertivas: a chegada do Lyanco; a vinda do Fausto Vera, que estava embaixo no Corinthians, era o terceiro reserva e o Milito fez questão de buscar; e a contratação do Deyverson, que foi no último segundo da janela.

Parabéns à diretoria do Atlético e parabéns ao Victor [ex-goleiro e hoje diretor de futebol]. Olha a diferença que faz você ter uma janela muito boa num jogo como esse. Colocou o Atlético-MG na final da Libertadores. André Hernan

PVC: Lyanco só não foi o melhor em campo porque tinha o Deyverson

Paulo Vinícius Coelho disse que Deyverson foi o melhor em campo, mas exaltou a atuação de Lyanco. PVC ressaltou a participação do defensor no gol que abriu o placar.

A torcida reconheceu que o Deyverson foi o melhor em campo. E a torcida do Galo só o chama de Deyvinho. Mas também reconheceu o Lyanco, que fez uma partida estupenda.

O Lyanco não perdeu uma bola e ainda fez o lançamento do primeiro gol que o Hulk ganha no corpo do Pezzella e sobra para o Deyverson fazer 1 a 0. O Lyanco fez uma partida extraordinária. Só não foi o melhor em campo porque tinha o Deyverson. Paulo Vinícius Coelho

