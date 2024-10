F1 no Brasil: evento para fãs exibirá McLaren do bi de Senna em São Paulo

A McLaren MP4/5B pilotada por Ayrton Senna no bicampeonato da Fórmula 1, conquistado em 1990, será exibida no OKX Racing Club, evento para fãs durante o final de semana do GP de São Paulo.

O que aconteceu

O evento começará no dia 31 de outubro e vai até 3 de novembro. Ele é organizado pela OKX, empresa parceira da McLaren, e será realizado no edifício B32, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. As inscrições são gratuitas.

O carro usado pela McLaren em homenagem a Senna durante o GP de Mônaco deste ano também será exibido. Na ocasião, o veículo foi pintado de verde e amarelo em homenagem ao piloto brasileiro.

O primeiro dia do evento contará com a presença de Emerson Fittipaldi. O bicampeão mundial também correu pela McLaren durante sua carreira.

A fan zone é uma celebração do legado de Senna e um testemunho da profunda conexão da OKX com o Brasil. Senna redefiniu o que era possível no automobilismo, oferecendo uma nova alternativa ao que os fãs esperavam das corridas. Guilherme Sacamone, diretor da OKX no Brasil