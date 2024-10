Elenco do Santos ganha folga após vitória pela Série B e se reapresenta nesta quinta-feira

O elenco do Santos ganhou folga nesta quarta-feira, após a vitória de 1 a 0 em cima do Ceará, na Vila Viva Sorte, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na última terça.

A reapresentação dos jogadores está agendada para esta quinta-feira, no período da manhã, no CT Rei Pelé. A equipe dará início à preparação para o próximo compromisso na Segunda Divisão, diante do Ituano, pela 34ª rodada.

O Santos terá quatro sessões de treino antes da partida. O jogo ocorre na próxima segunda-feira, às 19h (de Brasília), no Novelli Júnior, em Itu.

O técnico Fábio Carille tem uma baixa de peso para o jogo. Trata-se do goleiro Gabriel Brazão, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Renan e Diógenes brigam pela vaga.

Em contrapartida, há expectativa que Luan Peres, JP Chermont e Giuliano, que ficaram fora do embate com o Ceará, voltem a ficar à disposição. Além disso, o meia Miguelito também pode pintar como novidade.

O Santos está cada vez mais perto de garantir o acesso à elite do futebol nacional. A cinco rodadas do fim da Segunda Divisão, o Peixe é o líder do torneio, com 59 pontos, sete a mais que o quinto colocado, Vila Nova.

A comissão técnica de Fábio Carille trabalha com 64 pontos como a nota de corte. Desta maneira, o time necessita de apenas mais duas vitórias para atingir a pontuação e retornar à Série A.