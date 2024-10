Barcelona goleia e dá 'olé' no Bayern com show de Raphinha e lei do ex

Letal e com as credenciais de Raphinha, o Barcelona goleou o Bayern de Munique por 4 a 1, nesta quarta-feira (23), no Estádio Olímpico de Montjuic, em jogo válido pela terceira rodada da Champions League.

Raphinha foi o nome do jogo. O brasileiro, capitão do time, marcou três gols e comandou a goleada do Barcelona em seu 100° jogo pelo clube espanhol. Ele foi substituído na reta final do duelo e aplaudido de pé pelos torcedores.

Lewandowski também foi personagem importante na partida. O atacante marcou o outro gol do Barcelona no confronto e não comemorou por já ter jogador no Bayern. Kane descontou para os alemães.

O Barcelona chegou aos seis pontos e assumiu a 10ª colocação na tabela da Champions. O Bayern, por outro lado, segue com apenas três e está na 23ª posição.

Os dois times voltam a campo pela Champions no dia 6 de novembro, às 17h (de Brasília). O Barcelona visita o Estrela Vermelha, enquanto o Bayern recebe o Benfica.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve gol-relâmpago, lei do ex e show de Raphinha. O jogo foi elétrico durante toda a etapa inicial, muito por causa do gol marcado por Raphinha ainda dentro do primeiro minuto de bola rolando. O Bayern precisou se lançar com tudo ao ataque, teve um gol de Kane anulado, mas, pouco depois, não perdoou. O empate acordou novamente o Barcelona, que voltou a mandar no confronto, contou com a lei do ex de Lewandowski e ainda teve um golaço de Raphinha a seu favor para ir tranquilo para o vestiário.

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Bayern pela Champions League Imagem: Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images

O Bayern parecia controlar o segundo tempo até Raphinha aparecer de novo. A equipe alemã voltou dominando as ações ofensivas e criando perigo, mas viu tudo ir por água abaixo quando o atacante brasileiro fez o quarto do Barcelona na partida e decretou a festa. A goleada levou a torcida ao delírio, originando gritos de 'olé' enquanto a equipe tocava a bola em campo diante de um adversário atordoado e sem reação. O placar só não ficou mais elástico pela imprecisão do Barça no momento de concluir as demais jogadas.

Lances importantes e gols

Raphinha abre o placar logo no começo: 1 x 0. O atacante brasileiro aproveitou vacilo de Kimmich, conduziu em velocidade, driblou Neuer e só teve o trabalho de rolar para o gol.

Não valeu! Müller recebeu pela direita e cruzou na cabeça de Kane, que deixou tudo igual. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento do atacante do Bayern.

Kane, agora sim, empata o jogo: 1 x 1. Em novo lance de linha de fundo, Gnabry avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Kane. O atacante, de novo, não perdoou e saiu para comemorar.

A lei do ex aparece, e Lewandowski marca: 2 x 1. Fermín López aproveitou erro de Kim Min Jae, que errou o tempo de bola ao saltar para fazer um corte de cabeça e só serviu Lewandowski. O camisa 9 apenas tocou para as redes na saída de Neuer. Ele não comemorou o gol marcado.

Lewandowski não comemorou gol marcado pelo Barcelona contra o Bayern pela Champions League Imagem: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Raphinha faz um golaço e amplia: 3 x 1. O brasileiro recebeu lançamento de Casadó pelo lado esquerdo e partiu para cima da marcação de Guerreiro. Canhoto, ele puxou para o meio e arriscou chute colocado de direito. A bola passou entre as pernas de Upamecano e morreu no cantinho esquerdo de Neuer.

Raphinha completa o hat-trick: 4 x 1. O terceiro gol do brasileiro surgiu em novo lance de velocidade pela esquerda. O camisa 11 ganhou na corrida da defesa e, já apertado pela marcação, arriscou chute cruzado, rasteiro, sem chances para Neuer.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA 4 x 1 BAYERN DE MUNIQUE

Data e horário: 23 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada da Champions League

Local: Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona (ESP)

Árbitro: Slavko Vincic (SVN)

Assistentes: Tomaz Klancnik (SVN) e Andraz Kovacic (SVN)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Gols: Raphinha (1'/1°T), Kane (18'/1°T), Lewandowski (36'/1°T), Raphinha (45'/1°T), Raphinha (10'/2°T)

Cartões amarelos: Kimmich, Goretzka (BAY)

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Baldé; Casadó, Pedri (Gavi) e Fermín López (De Jong); Lamine Yamal (Ansu Fati), Raphinha (Dani Olmo) e Lewandowski (Pau Víctor). Técnico: Hansi Flick

Bayern de Munique: Neuer; Raphael Guerreiro, Upamecano, Kim Min Jae e Davies; João Palhinha (Goretzka), Kimmich e Müller (Musiala); Olise (Comand), Gnabry (Sané) e Kane. Técnico: Vincent Kompany