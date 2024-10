Rival do São Paulo, Criciúma perdeu todos os jogos contra paulistas neste ano

Próximo adversário do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o Criciúma ainda não conseguiu vencer rivais paulistas na atual temporada. O Tigre perdeu os quatro confrontos realizados contra equipes do estado e no próximo sábado tentará, enfim, acabar com essa sina.

Criciúma e São Paulo se enfrentarão às 21h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, brigando por objetivos diferentes. Enquanto os donos da casa buscam se afastar definitivamente da zona de rebaixamento, o Tricolor sonha com uma vaga no G4 e, consequentemente, a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

Neste ano, o Criciúma já enfrentou o Corinthians, uma vez, e o Palmeiras, duas vezes, além do jogo contra o São Paulo, no Morumbis. O time do interior catarinense foi derrotado em todas as ocasiões, apesar de fazer uma campanha relativamente positiva no Campeonato Brasileiro.

Contra o Palmeiras, o Criciúma perdeu por 2 a 1, no Heriberto Hulse, no primeiro turno, e foi goleado por 5 a 0 no Allianz Parque, no returno.

Já contra o Corinthians, o Criciúma não foi capaz de segurar o ímpeto adversário em Itaquera, saindo de campo com o revés por 2 a 1.

Diante do São Paulo, no Morumbis, o Criciúma também levou a pior. Alisson e Luciano marcaram dois gols logo no início do jogo. O Tigre ainda foi resiliente e balançou as redes já nos acréscimos do segundo tempo, tendo de se conformar com a derrota por 2 a 1.

Neste sábado, o Criciúma tentará, enfim, vencer um time paulista na atual edição do Campeonato Brasileiro. De qualquer maneira, mesmo se essa tão sonhada vitória não acontecer, a torcida carvoeira já tem motivos suficientes para ficar satisfeita, já que o Tigre vem forte na briga pela permanência na Série A.