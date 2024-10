Real renasce e busca virada contra o Dortmund com Vini no modo Bola de Ouro

O Santiago Bernabéu, de novo, foi palco de uma noite típica do Real Madrid e de Vini Jr na Champions League. A equipe espanhola viu o Borussia Dortmund abrir 2 a 0, mas buscou a virada por 5 a 2 na etapa final em jogo válido pela terceira rodada da competição.

Malen e Gittens colocaram o Borussia Dortmund na frente. Os dois marcaram em um intervalo de apenas três minutos ao longo do primeiro tempo.

Vini Jr foi o nome do jogo. O brasileiro marcou três gols na virada faltando menos de uma semana para a premiação da Bola de Ouro, que acontecerá na próxima segunda-feira (28). Lucas Vázquez e Rüdiger completaram a vitória.

Rodrygo deixou a partida com uma lesão. O camisa 11 sentiu um problema após dar a assistência para Lucas Vázquez virar a partida.

A partida marcou o reencontro entre os times após a final da última temporada. Naquela ocasião, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, e ficou com o título da competição.

O Real Madrid chegou aos seis pontos e assumiu a nona colocação da Champions. O Borussia Dortmund permaneceu com seis e caiu da liderança para o quinto lugar.

As duas equipes voltam a campo pelo Champions League no dia 5 de novembro, às 16h (de Brasília). O Real Madrid recebe o Milan, enquanto o Borussia Dortmund, também em casa, encara o Sturm Graz. Os dois duelos são válidos pela quarta rodada.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve 30 minutos de marasmo e 15 de loucura. A partida parecia se arrastar para um 0 a 0 morno na ida para o intervalo, com dois times se anulando em campo, mas tudo mudou quando, a partir dos 30, Malen e Gittens fizeram dois gols para o Borussia Dortmund e colocaram fogo na partida. O Real passou da tranquilidade ao desespero, mas, mesmo assim, encontrou muitas dificuldades para furar o bloqueio defensivo dos alemães e, quando conseguiu, parou duas vezes no travessão.

Gittens comemora gol marcado pelo Borussia Dortmund contra o Real Madrid na Champions League Imagem: Denis Doyle/Getty Images

A magia do Real Madrid na Champions League apareceu no segundo tempo e puniu o Dortmund. Em vantagem, a equipe alemã recuou na etapa final, e o preço foi caro. Na mesma moeda, o Real Madrid devolveu os dois gols sofridos em menos tempo: dois minutos. A partir do empate, a pressão madrilenha só aumentou, e os visitantes se seguraram até onde conseguiram. Não foi o suficiente. Lucas Vázquez virou, levou o Bernabéu à loucura, e Vini Jr matou o duelo logo em seguida.

Lances importantes e gols

Malen abre o placar à la futsal: 1 x 0. O Borussia Dortmund saiu na frente no Santiago Bernabéu com um gol estiloso. Brandt roubou a bola na meia-lua e serviu Guirassy dentro da área. O centroavante fez o pivô e rolou para Malen tocar na saída de Courtois.

Gittens amplia para o Dortmund: 2 x 0. Malen recebeu pela direita da área, levou para o fundo e cruzou rasteiro. Gittens apareceu sozinho na segunda trave e só empurrou.

Bellingham perde chance clara. O camisa 5 foi lançado nas costas da defesa e apareceu livre dentro da área. Ele tentou completar de cabeça, mas mandou nas mãos do goleiro Kobel.

Inacreditável, Real Madrid! Rodrygo foi lançado na área, matou no peito e finalizou, mas viu a bola explodir no travessão. Na sobra, Bellingham chutou firme e, de novo, ela bateu no travessão. O lance seguiu, Mbappé tentou passe para Modric, mas ela desviou em Brandt e tomou o rumo do gol. Kobel voou para espalmar.

Courtois salva o Real Madrid. O Borussia Dortmund respondeu em seguida. Brandt recebeu com espaço na intermediária e avançou. Ele soltou o pé, buscando o ângulo direito de Courtois, que voou e espalmou de mão trocada.

Kobel duas vezes. Após bola mal afastada pela defesa, Lucas Vázquez apareceu pela direita da área e finalizou. Mesmo encoberto, Kobel mostrou tempo de reação e espalmou para escanteio. Depois da cobrança, Vini Jr deixou defensores para trás e finalizou no meio para nova defesa do arqueiro suíço.

Rüdiger recoloca o Real Madrid no jogo: 2 x 1. Mbappé ficou com a bola pela direita após sobra na entrada da área e levou para o fundo. O camisa 9 cruzou na cabeça de Rüdiger, que testou firme, sozinho, para descontar.

Vini Jr deixa tudo igual em seguida: 2 x 2. Mbappé recebeu dentro da área e foi travado na hora da finalização, mas a bola sobrou para Vini Jr completar para o gol. O lance foi anulado em campo por suspeita de impedimento de Mbappé, mas validado pelo VAR posteriormente.

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund pela Champions League Imagem: Denis Doyle/Getty Images

Uma defesa de cada lado. Mbappé teve a chance da virada, mas tentou chute cruzado que explodiu em Kobel. Pouco depois, Courtois precisou salvar quando Beier recebeu livre na área do Real Madrid.

Lucas Vázquez vira o jogo: 3 x 2. Rodrygo recebeu em velocidade pela direita, evitou a saída e tocou para Lucas Vázquez. O camisa 17 invadiu a área e soltou o pé para virar o placar.

Vini Jr amplia com golaço: 4 x 2. O brasileiro recebeu livre pela esquerda, avançou, levou para o meio, deixou adversários para trás e finalizou firme, no canto esquerdo de Kobel, que não alcançou.

Vini Jr chega ao hat-trick: 5 x 2. O brasileiro recebeu de Ceballos e partiu para cima. Ganhou a dividida com Süle, deixou Gross e Anton para trás e fuzilou de esquerda para fazer o seu terceiro no jogo.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 5 x 2 BORUSSIA DORTMUND

Data e horário: 22 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada da Champions League

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Árbitro: István Kovács (ROM)

Assistentes: Mihai Marica (ROM) e George Florin Neacsu (ROM)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

Gols: Malen (30'/1°T), Gittens (33'/1°T), Rüdiger (14'/2°T), Vini Jr (16'/2°T), Lucas Vázquez (37'/2°T), Vini Jr (41'/2°T), Vini Jr (47'/2°T)

Cartões amarelos: Vini Jr (REA)

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rüdiger e Mendy; Modric (Camavinga), Valverde e Bellingham (Arda Güler); Rodrygo (Tchouaméni), Vini Jr e Mbappé (Dani Ceballos). Técnico: Carlo Ancelotti

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson (Can), Süle, Schlotterbeck e Bensebaini; Nmecha (Beier), Sabitzer e Brandt; Malen (Gross), Gittens (Anton) e Guirassy. Técnico: Nuri Sahin