Palmeiras supera Botafogo e assume posto de melhor ataque do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras ultrapassou a marca dos 50 gols no Campeonato Brasileiro de 2024. No último domingo, após a vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, o Verdão superou o Botafogo e se isolou como melhor ataque da competição. Os gols palmeirenses foram marcados por Raphael Veiga (três vezes), Richard Ríos e Estêvão.

Ao todo, o Palmeiras tem 51 gols marcados na competição, contra 48 do time carioca. O resultado da 30ª rodada também deixou o Alviverde com 60 pontos, colado no líder Botafogo, que tem 61. As equipes, ainda, terão um confronto direto a 36ª rodada.

Entre os goleadores da competição está o atacante palmeirense Estêvão. A joia da base alviverde tem dez tentos no Brasileirão e está apenas um gol de igualar Pedro, do Flamengo, que tem 11. O atleta rubro-negro sofreu lesão no joelho e não entra mais em campo neste ano.

Enquanto do lado do Botafogo, o maior marcador no torneio é Luiz Henrique, com seis gols. Além de Estêvão, outros dois jogadores do Palmeiras estão no to-10 artilheiros do Brasileirão. São eles Flaco López, com nove, e Raphael Veiga, com oito.

O Palmeiras lidera as estatísticas defensivamente também, sendo o dono da melhor defesa, com apenas 23 gols sofridos.

De olho no líder, o Palmeiras está há dez jogos sem perder no Brasileirão e voltou a vencer na última rodada depois de interromper a sequência de seis vitórias com o empate sem gols contra o Bragantino. A equipe de Abel Ferreira, agora se prepara para enfrentar o Fortaleza, pela 31ª rodada da competição. A bola rola neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).