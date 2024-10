De olho na final, Botafogo e Galo terão de superar as equipes com mais semifinais na Libertadores

As semifinais da Copa Libertadores estão chegando. De um lado, batalharão Atlético-MG e River Plate-ARG, enquanto do outro, Botafogo e Peñarol brigarão por uma vaga na grande final. Entretanto, para que as equipes brasileiras consigam avançar à decisão, elas terão que superar os clubes com mais semifinais na história da competição, segundo dados do Sofascore.

Será apenas a terceira vez que o Botafogo participará de uma semifinal de Libertadores, enquanto o Galo irá para sua quarta. Por sua vez, River Plate e Peñarol somam juntos 42 participações em semifinais, sendo 21 para cada, um recorde na história do torneio.

Duelos de opostos nas semifinais da CONMEBOL Libertadores 2024! ???? Enquanto Peñarol e River Plate são os times com mais semifinais na história da competição, o Atlético soma 4 semifinais e o Botafogo soma 3. ?? Quais serão os vencedores dos duelos? ?? pic.twitter.com/C2vQhqet4i ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 22, 2024

No fator títulos, a diferença também é grande. O Atlético-MG conquistou a América em 2013, diferentemente do Botafogo, que ainda não venceu o torneio. O Peñarol é pentacampeão (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987), enquanto o River é tetracampeão (1986, 1996, 2015 e 2018).

Atlético-MG e River Plate se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, na Arena MRV, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. A partida de volta acontece na próxima semana, no dia 29, no mesmo horário, no Monumental de Núñez.

Por sua vez, Botafogo e Peñarol fazem o primeiro duelo nesta quarta, às 21h30, no estádio Nilton Santos. O segundo jogo será no dia 30, no mesmo horário, no estádio Campeón del Siglo, no Uruguai.