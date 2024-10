Treinador do Peñarol vê Botafogo "claramente favorito" em duelo das semifinais da Libertadores

Diego Aguirre, treinador do Peñarol, foi sincerro e admitiu que vê o Botafogo como o grande favorito do duelo das semifinais da Copa Libertadores. A partida de ida, no Nilton Santos, acontece na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

"Será muito difícil. Jogamos primeiro no Rio, num campo muito difícil. Para mim, o Botafogo é o melhor time da Libertadores. É o principal favorito ao título. Temos confiança. O Botafogo é um time muito poderoso e tenho muito respeito por eles. Embora no futebol tudo seja possível, eles são claramente favoritos", disse à Fifa.

? ?? CON LA CABEZA EN LAS SEMIFINALES DE AMÉRICA. CREER. pic.twitter.com/aIK808Mc5p ? PEÑAROL (@OficialCAP) October 20, 2024

O Botafogo vem fazendo grande campanha na Libertadores e, apesar de ter encontrado dificuldades na fase de grupos, eliminou o Palmeiras, nas oitavas de final, e o São Paulo, nas quartas. O Peñarol, por sua vez, também eliminou um gigante nas quartas de final: o Flamengo.

Diego Aguirre analisou qual é a principal diferença entre os duelos contra o Flamengo e Botafogo.

"O momento. Quando jogamos contra o Flamengo eles não estavam no seu melhor. Tiveram quatro jogadores importantes lesionados, a equipe e o Tite sofreram muita pressão e os resultados não foram do seu agrado. Eles estavam passando por uma fase ruim. E o caso do Botafogo é totalmente oposto. Ele lidera o Brasileirão e seus jogadores marcam gols pela seleção. Eles estão no seu melhor. Portanto, a partida será muito mais difícil, já que a sua forma nada tem a ver com o que o Flamengo estava fazendo", falou.

Diego Aguirre é um nome já conhecido no futebol brasileiro. Ele comandou o São Paulo, em 2018, o Internacional, em 2021, e o Santos, clube que estava antes de ingressar no Peñarol em 2023.