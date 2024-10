Transmissão ao vivo de Al-Ain x Al-Hilal na volta de Neymar: onde assistir

Al-Ain e Al-Hilal entram em campo hoje (21), às 13h (de Brasília), no estádio Hazza bin Zayed, em duelo pela Liga dos Campeões da Ásia que pode marcar o retorno de Neymar aos gramados.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pela ESPN 4 (TV por assinatura) e no Disney+ (streaming —de acordo com a disponibilidade da plataforma).

Neymar foi relacionado para a partida e tem chances de voltar a jogar após mais de um ano afastado por lesão grave no joelho esquerdo. O atleta saiu machucado do confronto entre Brasil e Uruguai, na derrota da seleção por 2 a 0, em 17 de outubro de 2023.

O Al-Hilal está na primeira posição do Grupo B, com duas vitórias em dois jogos. O Al-Ahli está em segundo com os mesmos seis pontos conquistados, mas fica atrás no saldo de gols (três contra sete).

Já o Al-Ain não venceu nenhum dos dois jogos que disputou e está em décimo no torneio. A equipe soma um empate e uma derrota, com apenas um ponto.

Al-Ain x Al-Hilal -- Liga dos Campeões da AFC