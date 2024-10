Sem Canobbio, Athletico-PR chega ao Rio de Janeiro para pegar o Fluminense

Durante a tarde desta segunda-feira, o Athletico-PR chegou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, em jogo atrasado do Brasileirão, no Maracanã. A equipe terá o desfalque de peso de Canobbio.

O uruguaio está fora por conta de um edema ósseo no osso sacral. O atacante, então, seguirá tratamento no CAT Caju. Para a partida, Lucho González ainda terá que lidar com as baixas do suspenso Julimar e dos lesionados Fernandinho e Christian.

Em contrapartida, o Athletico-PR terá os retornos de Kaique Rocha e Madson, que cumpriram punição por terceiro cartão amarelo na derrota para o Corinthians, por 5 a 2, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. O revés, inclusive, ampliou a série sem vencer no torneio para dez embates, com sete derrotas e três empates.

Antes de viajar, Lucho apresentou um vídeo técnico para os atletas, que na sequência realizaram exercícios na academia e na fisioterapia. Depois, ainda houve uma movimentação tática e um aprimoramento de finalizações.

O confronto está marcado para acontecer às 19h30 (de Brasília) desta terça-feira. Na 18ª posição, o Athletico-PR aparece com 31 pontos e com dois jogos a cumprir. Já o Fluminense, na 15ª posição, figura com 33 pontos e uma rodada a menos.

Veja a lista completa de relacionados:

Goleiros: Léo Linck, Matheus Soares e Mycael

Zagueiros: Kaique Rocha, Lucas Belezi, Marcos Victor, Mateo Gamarra e Thiago Heleno

Laterais: Esquivel, Fernando, Léo Godoy e Madson

Meio-campistas: Bruno Praxedes, Erick, Felipinho, Gabriel, João Cruz, Nikão, Zapelli e Zé Vitor

Atacantes: Cuello, Di Yorio, Emersonn, Mastriani e Pablo