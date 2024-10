Santos celebra retorno de Neymar aos gramados após grave lesão: "Sinônimo de alegria"

O Santos utilizou as suas redes sociais para celebrar o retorno de Neymar aos gramados depois de mais de um ano afastado por uma grave lesão. Nesta segunda-feira, o atacante atuou por alguns minutos na vitória de 5 a 4 do Al-Hilal sobre o Al Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia.

"Foram mais de 12 meses longe dos gramados, com uma saudade imensurável de voltar a fazer o que tanto ama. Neymar não é apenas craque. Não é apenas gênio. Neymar é sinônimo de alegria no futebol. Seu retorno é a felicidade de milhares de torcedores ao redor do mundo. E, quando o assunto é torcedor, a nação santista tem um sentimento incomparável. Um vínculo mais que especial com o melhor jogador brasileiro dos últimos anos. É bom te ver de volta, eterno Menino da Vila. Vai pra cima deles!", escreveu o Peixe.

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo no dia 17 de outubro de 2023 e precisou passar por cirurgia. O astro brasileiro ficou 369 dias sem atuar.

Nesta segunda-feira, o atacante foi acionado pelo técnico Jorge Jesus aos 32 minutos do segundo tempo. Foram cerca de 28 minutos em campo, contando os acréscimos.

O Al-Hilal volta a campo no próximo sábado, contra o Al Taawoun, em casa, às 15 horas (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

Sonhando com o retorno do ídolo, a diretoria do Santos tem se reaproximado de Neymar e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.

Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitórias sobre Corinthians e Palmeias, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

O contrato de Neymar com o Al-Hilal é válido até o dia 30 de junho de 2025.

O atacante defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista. O camisa 11 foi embora para o Barcelona, mas prometeu, em sua despedida, voltar no futuro.