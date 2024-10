Presidente do COB é 1° brasileiro a integrar diretoria da World Triathlon

Marco La Porta, novo presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil), foi escolhido para integrar a diretoria da World Triathlon (Federação Internacional de Triatlo).

Veja detalhes

A escolha foi feita durante o Congresso Mundial de Triatlo, realizado em Torremolinos, no sul da Espanha, nesta segunda-feira (21).

É o primeiro brasileiro que terá um cargo diretivo na federação. Ele tem 57 anos vai acumular funções — no início do mês, La Porta venceu Paulo Wanderley para ocupar o cargo máximo no COB.

Fico muito feliz de poder contribuir com o desenvolvimento do triatlo mundial, participando da diretoria executiva desta nova gestão. E também muito empolgado em aprender com as experiências divididas por tantos gestores competentes. O triatlo brasileiro nunca antes havia conquistado uma posição de tamanha referência e isso demonstra o quanto temos potencial de crescimento. Não só na modalidade como nos esportes olímpicos em geral. Será para isso que trabalharemos nos próximos anos Marco La Porta.

O novo presidente da World Triathlon também foi escolhido: Antonio Arimany. O espanhol já fazia parte do quadro da entidade.