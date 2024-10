Estêvão bate recorde de Neymar em vitória do Palmeiras no Brasileirão

Neste domingo, o atacante Estêvão Willian bateu o recorde de Neymar Júnior, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, como o jogador sub-17 com mais participações em gols em uma edição do Campeonato Brasileiro neste século. O ponta direita marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Palmeiras sobre o Juventude por 5 a 3, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada da competição.

Assim, a joia palestrina chegou a 18 participações em gols e ultrapassou Neymar, que esteve envolvido diretamente em 16 tentos do Santos no Brasileirão de 2009. Ao todo, Estêvão marcou dez gols e deu oito assistências. Enquanto o Menino da Vila balançou as redes dez vezes e deu seis passes para gol.

Os números de Estêvão foram conquistados em 24 jogos, sendo 19 como titular. Restando oito rodadas para o fim da liga nacional, o atacante pode ampliar ainda mais sua marca. Já Neymar participou de 33 partidas naquele ano, nas quais esteve entre os onze iniciais em 14 oportunidades.

Na comemoração de seu gol neste domingo, a Cria da Academia fez a clássica comemoração do camisa 10 como forma de homenagem ao craque, que deve retornar aos gramados nesta segunda-feira após um ano fora dos gramados por conta de uma grave lesão no joelho. O maior artilheiro da história da Seleção Brasileira foi relacionado para o jogo do Al-Hilal desta segunda-feira, contra o Al Ain, às 13h (de Brasília), nos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia.

"Fico muito feliz, é uma comemoração que eu gosto, que eu pude fazer em homenagem a ele, espero que ele volte da melhor forma possível", disse Estêvão ao Premiere durante o intervalo da partida contra o Juventude.

Atualmente, Estêvão é o líder em participações em gols do Brasileirão (18). Além disso, é também quem deu mais assistências (8) e está em segundo na artilharia, empatado com o Hulk, do Atlético-MG, com dez gols cada. A dupla está atrás somente do centroavante Pedro, do Flamengo, que marcou 11 gols, mas não joga mais nesta temporada por conta de uma grave lesão.

Dessa forma, Estêvão ainda pode bater outro recorde e se tornar o artilheiro mais jovem da história do Campeonato Brasileiro, com apenas 17 anos. No momento, o posto é ocupado por: Ferretti (Botafogo), na Taça Brasil de 1968; Amoroso (Guarani), em 1994; e Keirrison (Coritiba), em 2008. Os três atletas possuíam 19 anos quando conquistaram este feito.

Com a vitória sobre o Juventude, o Palmeiras atingiu 60 pontos, na segunda posição, e ficou a apenas um do Botafogo, líder da Série A. Aliás, vale dizer que ainda há um embate entre os dois nesta reta final do torneio, no Allianz Parque.

O próximo compromisso do Palmeiras é um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. O Alviverde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada.