Com festa da torcida, Peñarol desembarca no Rio de Janeiro para jogo da Libertadores contra o Botafogo

Na noite desta segunda-feira, o Peñarol desembarcou no Rio de Janeiro para jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo. A equipe foi recepcionada com festa da torcida.

Na chegada ao hotel, os jogadores interagiram com os adeptos, com cumprimentos e participação na cantoria. Caso avance, o time pode voltar a uma final da competição após 13 anos.

O técnico no vice-campeonato contra o Santos foi Diego Aguirre, responsável por comandar o Peñarol nesta edição. Antes de pegar o Botafogo, os uruguaios terminaram na segunda colocação do Grupo G, com 12 pontos, e despacharam The Strongest e Flamengo no mata-mata.

Segundo a imprensa uruguaia, o clube não contará com o atacante Javier Cabrera. O jogador foi o autor do único gol da eliminatória contra o Rubro-Negro, nas quartas de finais.

O confronto da ida está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Nilton Santos. Já a volta será no próximo dia 30, no mesmo horário, no Estádio Campeón del Siglo.