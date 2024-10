Carreta arrasta van com jovens atletas de remo no Paraná e deixa nove mortos

Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma van ocorreu na noite deste domingo, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Nove pessoas, entre elas, sete jovens, atletas de remo do projeto Remar para Futuro, não resistiriram e morreram.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 21h40 (de Brasília) no km 665 sentido Santa Catarina da pista. A van que transportava 10 pessoas foi arrastada para fora da estrada pela carreta, que tombou sobre ela na sequência.

Um adolescente de 17 anos foi resgatado com ferimentos leves e, juntamente com o motorista da carreta, encaminhado ao Hospital São José, em Joinville. Nenhum deles corre risco de vida.

A equipe que estava na van havia representando o Clube Centro Português 1º de Dezembro no Campeonato Brasileiro de remo, em São Paulo, e estava retornando para Pelotas (RS), onde moravam. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, garantiu que oferecerá todo apoio às familias das vítimas

"Já entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que se mobilize junto às autoridades do Paraná, oferecendo todo o apoio necessário às famílias e garantindo que tudo que estiver ao nosso alcance seja feito neste momento tão doloroso", escreveu no X.

Confira a nota completa de Eduardo Leite

"Recebo com imensa tristeza a notícia do trágico acidente no Paraná, que tirou a vida de nove pessoas, entre elas, sete jovens de Pelotas, atletas do projeto Remar para o Futuro, criado durante a minha gestão como prefeito.

Eles estavam representando nosso Estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós. Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo.

Já entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que se mobilize junto às autoridades do Paraná, oferecendo todo o apoio necessário às famílias e garantindo que tudo que estiver ao nosso alcance seja feito neste momento tão doloroso.

Minhas orações estão com as famílias e amigos. Que encontrem forças para enfrentar essa perda. O Rio Grande do Sul está de luto"