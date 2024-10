Torcedores do Flamengo sofrem emboscada na Dutra; van é apedrejada em SP

Torcedores do Flamengo foram alvo de ataques de torcedores corintianos a caminho da Neo Química Arena, palco da semifinal da Copa do Brasil entre as duas equipes. A partida terminou empatada em 0 a 0 e o rubro-negro avançou para a final contra o Atlético-MG.

O que aconteceu

Uma hora antes de a bola rolar, uma caranava de uma das torcidas organizadas do Flamengo sofreu emboscada na Rodovia Presidente Dutra. O ataque aconteceu próximo à entrada para a capital paulista.

Membros da torcida rubro-negra publicaram vídeos que mostram pessoas na lateral da rodovia acendendo rojões e segurando barras de ferro em meio à confusão. Alguns flamenguistas desceram do ônibus em direção ao confronto, mas estavam em minoria e se retiraram.

A reportagem entrou em contato com a PM do estádio, que busca mais informações sobre feridos no incidente. O delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos Esporte (DRADE DOPE), disse que a polícia identificou alguns dos envolvidos na emboscada ao tentarem entrar na Neo Química Arena.

O 39º BPMM, responsável pelo policiamento do jogo, relatou que torcedores do Corinthians conseguiram quebrar a chave da van que transportava torcedores do Flamengo. Os passageiros saíram do veículo e o confronto foi iniciado com os membros da torcida paulista. A polícia prontamente paralisou a briga generalizada.

Segundo o batalhão, um torcedor do Flamengo foi socorrido pela ambulância com ferimento na cabeça. Ainda escoltado, o veículo que transportava os torcedores foi apedrejado até a chegada na Neo Química Arena.

Van foi apedrejada chegando ao estádio

Uma van que trazia flamenguistas de Campinas, no interior de São Paulo, para o estádio também foi atacada por torcedores alvinegros. A reportagem conversou com o motorista do veículo, que relatou que o ataque ocorreu perto da entrada do setor de visitantes da Arena.

O veículo foi atingido por pedras arremessadas pelos torcedores após uma viagem tranquila até os arredores de Itaquera. Nenhum flamenguista ficou ferido neste momento.

Quando a van estacionou, um grupo de torcedores do Corinthians não uniformizados atirou pedras e garrafas de vidro. Naquele momento, o veículo já estava próximo ao portão de entrada do estádio.

A Polícia Militar dispersou a confusão, mas poucos minutos depois uma nova correria aconteceu entre torcedores das duas torcidas. O clima hostil levou algum tempo para ser, de fato, tranquilizado nos arredores.