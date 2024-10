Sport vence Botafogo-SP e encosta no líder Santos pela Série B

Neste domingo, pela 32ª rodada da Série B, o Sport recebeu o Botafogo-SP na Ilha do Retiro e venceu por 3 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Fabricio Domínguez, Chrystian Barletta, ex-Corinthians, e Julián Fernández, enquanto Bernardo Schappo diminuiu.

Com o resultado positivo, o Leão da Ilha chegou aos 56 somados, ultrapassou o Novorizontino e encostou no Santos, líder da competição com a mesma quantidade de pontos, mas com saldo de gols superior. Já o Botafogo-SP ficou estacionado na 16ª colocação, com os mesmos 36 pontos, apenas um a mais que a Ponte Preta, primeiro time do Z4.

O Sport retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra o Guarani, pela 33ª rodada da Série B. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. Já o Botafogo-SP duela diante do Ituano na quarta-feira, também pela 33ª rodada. A partida acontece às 20h, no Estádio Santa Cruz.

Os gols

Aos 20 minutos da etapa inicial, Gustavo Coutinho soltou para Fabricio Domínguez, que aproveitou a oportunidade e concluiu firme para o fundo das redes.

Já aos 28, ainda do primeiro tempo, Barletta, ex-Corinthians, recebeu ótimo passe de Lucas Lima e finalizou com força, sem chances de defesa para Victor Bernardes.

O Botafogo-SP conseguiu diminuir o marcador aos 17 do segundo tempo, com Bernardo Schappo. Após o passe de Douglas Baggio, o zagueiro do time paulista arriscou de longe e contou com uma grande falha do arqueiro Thiago Couto.

Porém, o Sport fechou a conta aos 30 minutos, com Julián Fernández. Igor Cariús levantou na área e, de cabeça, seu companheiro desviou para o gol.