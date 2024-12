Igor Jesus cita cansaço em eliminação do Botafogo no Intercontinental e lamenta: "Corpo não respondia"

Na tarde desta quarta-feira, o Botafogo perdeu para o Pachuca-MEX, por 3 a 0, e foi eliminado na estreia da Copa Intercontinental em Doha, no Catar. O Alvinegro carioca não conseguiu impor seu ritmo e deu adeus ao sonho do título.

Após a partida, o atacante Igor Jesus avaliou que o cansaço pesou ao Botafogo. O Glorioso jogou no domingo pelo Brasileirão e desembarcou no Catar na segunda-feira à noite. O elenco, então, realizou apenas um treino de olho no duelo.

"Fizemos o máximo que podíamos. Sabíamos o quanto ia ser difícil sair de um jogo como foi domingo e pegar um voo de 16 horas, e tem a questão do fuso também. A maioria dos jogadores não dormiu bem. Mas isso não é desculpa. É pegar esse tempo de férias e descansar a mente para que possamos voltar da melhor forma no próximo ano", analisou Igor Jesus em entrevista ao SporTV.

"O Botafogo em todas as competições quer vencer, mas em algum momento a mente quer isso e o corpo não consegue responder. Infelizmente hoje foi um jogo que aconteceu muito isso, muitas vezes queríamos fazer algo a mais e o corpo não respondia. Mas, como falei, agora é descansar e se preparar para fazer um grande ano em 2025", complementou o centroavante.

Apesar da eliminação na estreia do Intercontinetal, Igor Jesus vê o ano do Botafogo como "histórico" e foi enfático ao afirmar que a derrota desta quarta-feira não apagará tal fato.

"Fizemos uma grande campanha, um ano histórico. Colocamos o clube à altura. O Botafogo, que há muito tempo não vencia títulos importantes como foi nesse ano. Claro que esse jogo não vai apagar o que fizemos na temporada, foi uma temporada maravilhosa. Está todo mundo de parabéns", pontuou.

Por fim, Igor Jesus ainda falou sobre o trabalho de Artur Jorge no comando do Glorioso. O camisa 9 deixou claro que o treinador sempre deu confiança aos jogadores.

"O Artur, desde quando cheguei, sempre se mostrou um cara paizão, sempre tratou todos da mesma forma, com dignidade. Desde o começo nos abraçou de uma forma diferente. Isso nos passa muita confiança, mostra que temos liberdade de fazer o que sabemos dentro de campo. Todos viram como faz diferença quando você tem um treinador que te passa total confiança. Você consegue fazer um ótimo trabalho dentro de campo", concluiu o jogador.

Com a eliminação para o Pachuca, o Botafogo encerra o ano de 2024 com os títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão.