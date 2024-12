Corinthians: Tuma recorre de liminar que suspendeu votação de impeachment

Presidente do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians, Romeu Tuma Jr. recorreu da liminar que suspendeu a votação do impeachment de Augusto Melo.

O que aconteceu

Nesta semana, Tuma entrou com um agravo de instrumento para derrubar decisão provisória. Ele busca retomar a votação do Conselho, suspensa antes de seu início, no dia 2 de dezembro.

Romeu Tuma alega que agiu de acordo com o estatuto do clube, seguindo o rito padrão do processo administrativo. O pedido de destituição do mandatário, assinada por cerca de 90 conselheiros, caminha desde agosto no Conselho e já cumpriu todas as etapas previstas no Estatuto.

Caso a liminar seja suspensa, a votação deverá acontecer ainda neste mês, mas de forma virtual para evitar contato entre torcedores e conselheiros. A coluna de Samir Carvalho antecipou a informação, que foi confirmada pela reportagem.

Para cancelar a reunião, a Justiça considerou perigo de dano grave, caso o resultado fosse o afastamento provisório de Augusto Melo. A relatora Clara Maria Araújo Xavier, da 8ª Câmara de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, citou a existência de um parecer do Conselho de Ética e Disciplina do clube recomendando a suspensão do pedido de destituição do presidente.

Novo pedido de impeachment

Caso Augusto Melo não seja afastado pelos conselheiros, ele terá de se preparar para um novo processo de destituição. O requerimento, desta vez enviado ao Conselho Deliberativo pelo Conselho de Orientação do Corinthians (Cori), já foi encaminhado para a Comissão de Ética.

Desta maneira, o novo processo, que também pode gerar o impeachment de Augusto Melo, está oficialmente aberto. Diferentemente do requerimento que seria votado nesta segunda, a solicitação do Cori não depende de investigação.