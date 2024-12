Du Plessis promete castigar Strickland em revanche no UFC: "Tentativa de homicídio"

Dricus du Plessis finalmente descobriu quem será seu próximo adversário. No último sábado (7), o UFC oficializou a revanche entre o campeão do peso-médio (84 kg) e Sean Strickland como 'main event' do seu show de número 312, programado para acontecer em fevereiro, na Austrália. Eleito o 'Lutador Internacional do Ano' no 'Oscar do MMA', o sul-africano esbanjou confiança ao projetar o reencontro com o rival.

Em sua conta oficial no 'X', Du Plessis, invicto no UFC, cravou que vencerá o americano novamente, só que, agora, de forma clara. E a intenção do atleta se explica. Na primeira luta entre eles, realizada em janeiro, o sul-africano superou Strickland por decisão dividida, resultado que gerou discussão na comunidade do MMA, se tornando campeão do peso-médio. Disposto a calar seus críticos e provar sua superioridade diante do 'bad boy', Dricus prometeu aplicar um castigo severo no mesmo no octógono.

"Desta vez, eles não vão chamar isso de roubo, eles vão chamar isso de tentativa de homicídio #ufc312 #prepare-separasesurpreender", escreveu o campeão do UFC.

Registro de Du Plessis no MMA

Dricus du Plessis, de 30 anos, é campeão do peso-médio do UFC e o sexto colocado no ranking peso-por-peso. O sul-africano está invicto na organização, com oito vitórias. No MMA desde 2013, o atleta foi campeão do KSW e construiu um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (11 por finalização e nove por nocaute), e duas derrotas. Seus resultados mais expressivos foram sobre Darren Till, Derek Brunson, Israel Adesanya, Robert Whittaker, Roberto Soldic e Sean Strickland.

This time they won't call it a robbery, they'll call it attempted murder. #UFC312 #preparetobeamazed pic.twitter.com/oSOJ0ih5yf

- Dricus Du Plessis (@dricusduplessis) December 9, 2024