Botafogo subestimou Pachuca? Artur Jorge poupou porque precisou, diz Alicia

Artur Jorge não pouparia parte do time titular do Botafogo na Copa Intercontinental se não fosse muito necessário, afirmou Alicia Klein no Fim de Papo, nesta quarta (11).

A colunista destacou que o treinador não poupou titulares em nenhuma das partidas decisivas do Botafogo no Brasileirão e na Libertadores, mesmo em uma sequência desgastante.

Se o Artur Jorge entendeu que os titulares não tinham condições físicas de jogar, é difícil questionar. O Artur Jorge tomou decisões esse ano que outros treinadores não teriam feito. Vimos outros treinadores pouparem em sequências menos extenuantes do que essa. O Artur Jorge tem crédito pelo que fez na temporada. Mas não funcionou.

Alicia Klein

PVC: 'Derrota de 3 a 0 do Botafogo no Mundial é vexame da CBF'

A CBF não oferece as condições ideais para os clubes brasileiros representarem bem o país em competições internacionais, afirmou PVC no Fim de Papo.

O Brasil tem que ser representado como um país cinco vezes campeão do mundo. E não é representado porque o Botafogo joga três dias depois de ser campeão brasileiro. Com seis horas de [diferença] de fuso horário. [...] Não é para olhar para trás e falar: 'Que vexame do Botafogo'. Não, é: 'Que vexame da CBF'.

PVC

