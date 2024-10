Flaco e Estêvão figuram ranking de melhores atacantes de 2024; Messi lidera

Flaco López e Estêvão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo, estão entre os dez melhores atacantes da temporada 2024 entre jogadores que não atuam no chamado Big 5 da Europa -que inclui as ligas da Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.

O que aconteceu

Messi lidera o ranking. O argentino do Inter Miami (EUA) é o primeiro colocado, seguido de Benzema, do Al-Ittihad, e Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, ambos times da Arábia Saudita.

Estêvão é o melhor colocado entre os brasileiros, ocupando o sétimo lugar. Luiz Henrique aparece em nono, e Flaco López fecha o top 10.

O levantamento foi divulgado pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), plataforma internacional especializada em estatísticas do futebol.

Confira o top 10