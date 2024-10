Faltou pressão do Corinthians? Veja os números do empate contra o Flamengo

O Corinthians teve a vantagem de jogar com um a mais contra o Flamengo desde os 28 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Bruno Henrique. A tendência é que o Timão pudesse, com um a mais em campo, impor um ritmo mais forte para reverter a derrota de 1 a 0 do jogo de ida e buscar a classificação. Mas isso não aconteceu, o que justifica o empate por 0 a 0 neste domingo na Neo Química Arena, resultado que levou os cariocas à final da Copa do Brasil.

Apesar de o adversário priorizar a defesa após a expulsão, o Corinthians terminou o duelo na Neo Química Arena com a impressão de que poderia ter feito um pouco mais. Os números mostram uma superioridade dos donos da casa, mas nada tão gritante: a equipe teve 59% da posse de bola e 14 finalizações, segundo dados da SofaScore. Apenas seis arremates foram na direção da meta do goleiro Rossi.

O Corinthians encontrou muitas dificuldades para infiltrar na área adversária. Das 14 finalizações, 7 foram de fora da área. O goleiro Rossi efetuou 6 defesas. O Flamengo, por sua vez, arrematou 5 vezes, nenhuma delas com alvo certo, sem dar trabalho ao goleiro Hugo Souza.

Um dado levantado pela SofaScore mostra que faltou intensidade ao ataque corintiano. As melhores notas, que levam em conta as estatísticas individuais de cada atleta, foram para defensores: Matheus Bidu, com 7.9, e André Ramalho, com 7.8.

As grandes decepções do ataque corintiano ficaram com os pontas. Talles Magno (nota 6.9) e Romero (6.8) tiveram desempenho abaixo da média. Com certeza, o torcedor corintiano sentiu saudades do astro Memphis Depay, desfalque por não estar inscrito na Copa do Brasil.

O Flamengo enfrenta agora na final da Copa do Brasil o Atlético-MG, que passou pelo Vasco com uma vitória em casa e um empate neste sábado como visitante.