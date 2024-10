Com gol de ex-Botafogo, Olympique de Marselha vence Montpellier e segue na caça aos líderes no Francês

O Campeonato Francês segue a todo vapor. Na tarde deste domingo, o Olympique de Marselha goleou o Montpellier, por 5 a 0, no Stade de la Mosson, pela oitava rodada do torneio. Wahi, Harit, Hojbjerg, Greenwood e Luis Henrique, ex-Botafogo, anotaram os gols da equipe visitante.

O resultado levou o Olympique de Marselha aos 17 pontos, assumindo a terceira posição na tabela do Francês. A equipe segue na perseguição ao líder PSG e ao segundo colocado Monaco, já que ambos possuem 20 pontos. Do outro lado, o Montpellier continua na lanterna, com apenas quatro pontos conquistados.

Os dois clubes, agora, voltam a campo apenas pela nona rodada do Campeonato Francês. O Montpellier recebe o Toulouse, às 13h (de Brasília), no Stade de la Mosson. Enquanto isso, o Olympique de Marselha faz clássico contra o PSG no mesmo dia, a partir das 16h45, no Vélodrome.

Another FIVE-STAR performance on the road for the Olympiens! ??????????#MHSCOM | 0? - 5? | ??? pic.twitter.com/fOvoqSc7Jl ? Olympique de Marseille ?? ?? (@OM_English) October 20, 2024

O jogo

O Olympique de Marselha nem deixou o Montpellier respirar e abriu o placar logo aos 45 segundos de jogo. Greenwood fez lançamento para a segunda trave e Rowe escorou para o meio da pequena área. Elye Wahi chegou rapidamente e colocou a bola no fundo das redes.

Com 34 minutos no relógio, o goleiro Rulli salvou o Olympique de Marselha de tomar o empate. Nordin finalizou e a bola desviou na zaga do Olympique. O goleiro argentino já estava caindo, mas conseguiu a recuperação e fez a defesa.

Dois minutos depois, o Olympique de Marselha ampliou a vantagem no marcador. Garcia cruzou rasteiro para dentro da grande área. A zaga do Montpellier não cortou e a bola passou por todo mundo, sobrando com Harit. O meia teve o tempo de dominar e bater para o gol, estufando as redes do goleiro Lecomte.

E aos 40 minutos, saiu o terceiro gol do Marselha. Harit roubou a bola no meio-campo e tocou para Greenwood do lado direito. O atacante invadiu a grande área e passou para Hojbjerg, que chegou finalizando de primeira. Mesmo com chute fraco, a bola acabou no fundo das redes: 3 a 0.

Com 13 minutos do segundo tempo, o Olympique transformou a vitória em goleada. Mason Greenwood recebeu de Wahi, cortou a marcação ao invadir a grande área pelo lado direito e finalizou rasteiro, fazendo o quarto gol do Marselha na partida.

Aos 19 minutos, para complicar ainda mais a sua situação, o Montpellier teve um jogador expulso. Dzodic, que havia entrado aos 10 minutos da etapa final, fez dura falta em Harit e recebeu o cartão vermelho direto.

E o Olympique de Marselha, com um jogador a mais, chegou ao quinto gol com 28 minutos no relógio. Ex-Botafogo, o brasileiro Luis Henrique finalizou e marcou o gol que fechou a goleada do time visitante em 5 a 0.

Veja todos os resultados do Campeonato Francês deste domingo: