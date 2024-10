Torcida do Vasco entra em confronto com a polícia na chegada do time

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Torcedores do Vasco entraram em conflito com a polícia na chegada do ônibus da equipe a São Januário para a disputa da semifinal da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Os vascaínos prepararam uma recepção ao ônibus com fogos e sinalizadores. Os torcedores cercaram o veículo com gritos de incentivo e um torcedor chegou a subir no teto do ônibus em movimento.

Em dado momento, uma confusão se instaurou com os policiais intervindo com cassetetes e spray de pimenta. Alguns torcedores chegaram a pular as grades para tentar fugir da confusão, outros invadiram a área onde o ônibus entra e foram removidos posteriormente.

Por causa do spray de pimenta, os jogadores vascaínos desceram do ônibus correndo para o vestiário do estádio. Os portões chegaram a ser fechados pela polícia e foram posteriormente reabertos.