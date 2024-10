Brasileiras vão bem e avançam à final do skate park feminino no STU Rio

Raicca Ventura, Yndiara Asp e Fernanda Tonissi se classificaram à final do skate park feminino no STU Pro Tour Rio de Janeiro.

O que aconteceu

As três brasileiras confirmaram vaga entre as seis melhores skatistas na competição. Elas eram as únicas atletas no Brasil que avançaram às semis.

A final será disputada neste domingo (20). Os horários ainda serão confirmados pela organização. Neste sábado (19), as semis começaram mais tarde devido à chuva, e as pistas precisaram ser secadas.

Yndiara terminou em primeiro da segunda bateria, à frente da compatriota Fernanda. Elas registraram 73,00 e 70,17, respectivamente.

Raicca avançou em segundo, mas teve a maior nota entre as brasileiras: 75,55. A japonesa Sakura Yosozumi ficou à frente por décimos, com 76,00.

A medalhista olímpica Sky Brown foi a melhor do dia. A skatista fenômeno do Reino Unido teve avaliação de 83,17, levando a melhor sobre a australiana Arisa Trew (77,33), que ficou com o ouro em Paris.