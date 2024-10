Retorno de Ferreira após lesão encorpa ataque do São Paulo em momento 'decisivo'

O São Paulo conquistou um importante resultado na busca por seus objetivos nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O Tricolor teve grande atuação e superou o Vasco, por 3 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 30ª rodada da competição nacional. Luciano e Lucas Moura (2x) fizeram os gols da partida.

O triunfo contra o Cruzmaltino foi fundamental para que o clube siga sonhando com um lugar no G4 e, consequentemente, uma vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem. Além da vitória, o duelo também ficou marcado pelo retorno de Ferreira. O atacante voltou a disputar uma partida oficial depois de ficar dois meses longe dos gramados em função de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

A volta do atacante é uma boa notícia para o São Paulo, que passa a ter um setor ofensivo mais encorpado para esse momento decisivo do Brasileirão. Considerando que Lucas, Luciano e Calleri formem sejam titulares, o técnico Luis Zubeldía terá quatro jogadores à disposição para fechar o quarteto de ataque: Wellington Rato, William Gomes, Erick e o próprio Ferreira.

Ferreira é quem vinha sendo titular do Tricolor antes da lesão. O atacante vivia bom momento com a camisa são-paulina e havia assumido a titularidade atuando praticamente como um ponta, dando profundidade pelo lado esquerdo e criando oportunidades com base em sua capacidade de driblar.

O camisa 47 foi contratado pelo São Paulo no início desta temporada e já disputou 43 partidas, marcando oito gols e distribuindo duas assistências. Ele se lesionou no último dia 18 de agosto e, após praticamente dois meses, voltou a atuar. Não teve atuação brilhante contra o Vasco, mas vai aos poucos retomando o ritmo de jogo.

Durante o período em que Ferreira esteve fora, quem assumiu a posição na maioria das vezes foi Wellington Rato. O jogador voltou a receber chances entre os titulares do time e reencontrou a boa forma, distribuindo três assistências nas últimas 11 partidas. Não à toa, ultrapassou Lucas e se tornou o maior garçom da equipe na atual temporada.

Quem também se destacou em meio à ausência de Ferreira foi Erick. O jogador voltou a ganhar mais oportunidades com Zubeldía e, apesar de ter estado no 11 inicial poucas vezes, teve boas e constantes atuações. Segundo o Sofascore, em seus últimos cinco jogos como titular, marcou dois gols, deu uma assistência, distribuiu 12 passes decisivos e acertou 81% dos dribles que tentou.

Por fim, outro que passou a receber chances com a lesão de Ferreira foi o jovem William Gomes. A joia do São Paulo fez dois gols importantes nas últimas sete partidas (sendo quatro como titular): abriu o placar no triunfo sobre o Vitória e fez o gol da vitória contra o Cruzeiro. O atacante não tem tantas oportunidades, mas já se mostrou capaz de resolver.

Fato é que, com o retorno de Ferreira, Zubeldía ganha opções para montar o ataque do São Paulo de diferentes maneiras, podendo adaptar a escalação conforme o adversário, já que possui jogadores de caraterísticas e qualidades distintas. Caso queira bancar Luciano, por exemplo, Lucas pode cair pelo meio, com Ferreira pela esquerda e Rato pela direita.

Essa gama de opções pode ser importante para o São Paulo nessa reta final de temporada, já que os reservas já demonstraram capacidade para sair do banco e mudar o rumo de um embate.

Com Ferreira, Erick, Rato e William Gomes à disposição, o São Paulo retorna aos gramados somente no próximo sábado, quando enfrenta o Criciúma. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Brasileirão.