Raulzinho diz estar pronto para estrear pelo Pinheiros contra o Vasco

Depois dos treinos na semana, o armador Raulzinho Neto confessou que, se depender dele, já vai entrar em quadra pelo Pinheiros no jogo contra o Vasco da Gama, nesta segunda-feira (21), às 20 horas, em São Januário, pela terceira rodada do NBB.

Raulzinho está animado com sua estreia no Pinheiros. Após os treinamentos da semana, disse que gostou do astral da equipe da correria do jovem time e está pronto para contribuir. "Estou há algum tempo sem jogar, mas vou com a equipe para o Rio e fico à disposição do Galvani. Lógico que não vou conseguir jogar muito, mas quero dar o meu máximo nos minutos que estiver em quadra e ajudar meus companheiros, transmitindo minha experiência aos mais jovens", disse Raulzinho.

Quem vibrou com a disposição de Raulzinho foi o técnico Vitor Galvani. "O Raul vai acrescentar muita qualidade tática e técnica para a equipe. Nos treinos, mostrou uma capacidade de leitura de jogo bem elevada, bem nas expectativas que tínhamos dele e isso ele tem mostrado nos nossos treinos e isso eleva o nível em que vamos competir. Por ele ser um armador, aumenta também o trabalho coletivo porque consegue não só ver a cesta como nas assistências e vai ser um benefício para a equipe inteira", analisou Galvani.

Depois o treinador do Pinheiros completou: "É um privilégio muito grande contar com um jogador desse nível na nossa equipe. Mostra também muita credibilidade no nosso trabalho, porque ele acreditou que conosco poderá voltar a jogar em alto nível e um dia voltar para a Europa ou NBA. E os novos jogadores que gostamos também de trabalhar vendo o Raul executando as informações de que precisamos, com certeza terão mais fácil a assimilação de fazer também".

Outra novidade na equipe do Pinheiros é o ala Reynan Santos, já totalmente recuperado da lesão. O ala Yan Djalo irá viajar com a equipe para uma série de três jogos no Rio, mas não é certo que irá ser aproveitado pela comissão técnica.

Assim, se optar por Raulzinho como titular, vestindo a camisa 19, o quinteto base para começar a partida contra o Vasco será formado por Raulzinho, Jimmy Dreher, Reynan Santos, João Fidelis e Bernardo Silva.

Três jogos



Em sequência, o Pinheiros irá fazer três jogos na Cidade Maravilhosa. Nesta segunda-feira (21) contra o Vasco da Gama, às 20 horas. Depois enfrenta o Botafogo, quinta-feira (24), e na sexta-feira (25) pega o Flamengo.