Lateral do Botafogo, Cuiabano é elogiado por jornal espanhol: "Um foguete"

O Botafogo vem sendo destaque nesta temporada. A equipe está na liderança do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Libertadores.

Por conta disso, os jogadores do elenco alvinegros passaram a ser visto com mais carinho pelo futebol europeu. Um dos possíveis alvos nas próximas janelas de transferências é o lateral esquerdo Cuiabano.

O jornal espanhol Mundo Deportivo rasgou elogios ao atleta. Segundo a publicação, o lateral já é monitorado por clubes do velho continente, como Porto, Spartak Moscow e Nice. Além deles, o futebol árabe também pode ser um destino para o atleta.

Ainda de acordo com o jornal, Cuiabano pode aparecer na Seleção Brasileira em breve: "Um foguete na ala esquerda, com um chute potente com o pé esquerdo e aspirações de chegar à 'canarinha' mais cedo ou mais tarde", diz parte da publicação.

O defensor viu Alex Telles assumir a titularidade do Botafogo nos últimos jogos. O lateral se recuperou de lesão e vem tendo oportunidade de entrar no segundo tempo.