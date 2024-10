Internacional x Grêmio: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O clássico entre Internacional e Grêmio, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado neste sábado (19), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

O Premiere (pay-per-view) transmite o clássico gaúcho. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Inter é o 6º colocado na tabela e briga por vaga direta na Libertadores. O Colorado está com 46 pontos, logo atrás de São Paulo, 5º colocado (50 pontos), e Flamengo, que ocupa a 4ª posição (51 pontos).

Já o Grêmio está na 11ª colocação, com 35 pontos, seis na frente do primeiro time na zona de rebaixamento. O Tricolor gaúcho espera vencer para espantar de vez o fantasma do Z4.

Inter x Grêmio -- 30ª rodada do Brasileirão

Data: 19 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)