Com gol de Borré, Inter vence o Grêmio e volta à zona da pré-Libertadores

O Internacional venceu o Grêmio neste sábado (19) por 1 a 0, pelo Gre-Nal 443, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Jogo foi disputado no Beira-Rio.

Gol do duelo foi marcado por Borré, que se redimiu após três chances perdidas. Com a vitória, o Inter foi a 49 pontos e entrou na zona de classificação para a Libertadores do próximo ano. O Grêmio se manteve na 12ª colocação, com 35 pontos, ficando mais próximo das equipes que fogem da zona do rebaixamento.

Como foi o jogo

Grêmio começou melhor, mas o Inter tomou conta do primeiro tempo. Os donos da casa tiveram maior posse de bola na primeira etapa e algumas boas chances de gol criadas: foram duas jogadas que passaram muito perto de Borré, que não conseguiu finalizar. O Tricolor teve dificuldades com a forte marcação da equipe comandada por Roger Machado, com apenas um chute contra o gol rival na primeira etapa.

Segundo tempo foi dominado pelo Colorado, que conquistou a vitória. O Inter pressionou o Grêmio durante a segunda metade do jogo, com maior posse de bola e chances criadas. Borré perdeu ótima chance, mas se redimiu e marcou o tento da vitória pouco tempo depois ao desviar de cabeça um chute de Bernabéi. Renato Gaúcho tentou mudanças e o Tricolor criou algumas oportunidades, mas não igualou o placar.

Gols e destaques

Marchesín salvou duas vezes seguidas. O ponta-esquerda Wesley chutou forte para bela defesa do goleiro do Grêmio. Na sobra, Gabriel Carvalho bateu cruzado e o paredão rebateu novamente.

Bruno Henrique chutou forte para Marchesín defender. Primeira finalização do segundo tempo foi do Inter: o meia do Colorado bateu de fora da área, mas o goleiro do Grêmio fez mais uma ótima defesa.

Borré perdeu chance incrível. Tabata recebeu ótimo passe de Wesley, cruzou na pequena área para o atacante só colocar para dentro do gol, mas o camisa 9 não conseguiu acertar a bola.

Gol do Inter aos 21 minutos. Após muita pressão, Alan Patrick tocou com força para Bernabéi, que vinha de fora da área. O lateral chutou e Borré desviou de cabeça para abrir o placar.

Grêmio quase conquistou o empate. Em bela jogada de Soteldo pela lateral, o ponta tocou para Braithwaite, que chutou para ótima defesa de Rochet.

Ficha técnica

Internacional 1 x 0 Grêmio

Competição: 30ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Estádio Beira-Rio

Data e hora: 19 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Luiz Cláudio Regazone

VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira

Gols: Borré, aos 21/2ºT

Amarelos: Dodi, Bernabei, Rodrigo Ely, Diego Costa

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Gabriel Carvalho (Tabata), Wesley (Luis Otávio) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Edenílson (Soteldo), Villasanti e Dodi (Pepê); Cristaldo (Monsalve), Aravena (Diego Costa) e Braithwaite (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi