Entenda por que Diógenes desistiu de jogar o Brasileirão de Aspirantes para ser reserva no Santos

Diógenes ainda vive a expectativa de estrear no elenco profissional do Santos. O goleiro, inclusive, desistiu de atuar no Campeonato Brasileiro de Aspirantes para focar no time de cima.

O pedido partiu da diretoria alvinegra. Atualmente, o arqueiro de 23 anos é o reserva imediato de Gabriel Brazão, já que João Paulo e Renan estão lesionados.

No Brasileirão de Aspirantes, os clubes podem inscrever atletas das categorias sub-17 a sub-23. Logo, a competição é uma boa oportunidade para aqueles que já "estouraram" a idade para o sub-20, mas ainda aguardam uma chance no time principal, caso de Diógenes.

O Menino da Vila não conta com um jogo sequer no profissional. Ele parou de defender o sub-20 em 2022, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Naquele ano, aliás, foi titular na campanha do vice-campeonato do Santos.

Agora, portanto, o goleiro sonha em estrear no profissional. Vale lembrar que Gabriel Brazão está pendurado na Série B, com dois catões amarelos. Ou seja, caso ele receba mais um, terá que cumprir suspensão automática.

Com João Paulo e Renan fora por lesão, Diógenes, que tem contrato com o Santos até o final de 2026, pinta como primeiro reserva para o técnico Fábio Carille.

No Brasileirão de Aspirantes, o titular da meta alvinegra vem sendo Gustavo Jundi.

O Santos volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Ceará, pela 33ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília).