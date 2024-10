Decisivo, Borré festeja gol em primeiro Grenal e valoriza boa sequência do Inter no Brasileiro

O Grenal 443 tem dono: o Internacional. Neste sábado, o time colorado dominou o Grêmio e ganhou o clássico, por 1 a 0, no Beira-Rio, chegando ao décimo jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Decisivo, o atacante Rafael Borré festejou o gol logo em seu primeiro jogo contra o rival e valorizou a boa sequência da equipe.

"Era algo que queria viver desde que estava no Inter. Sei que clássicos são especiais, e aqui no Sul o Grenal é vivido de uma forma muito linda. Tive a oportunidade de viver isso e fazer o gol da vitória", vibrou o colombiano em entrevista ao Premiere, na saída de campo.

"Desde que estava aqui, não tive a oportunidade de viver o Grenal. Desta vez eu pude jogar e fazer gol. Creio que a partida era muito importante, estamos em uma boa sequência, era importante não perder isso. Mentalizamos isso e conseguimos um bom resultado", concluiu.

Com o resultado, o Inter retorna ao sexto lugar da tabela, com 49 pontos, apenas dois a menos que o Flamengo, atual quarto colocado.

O Inter, agora, tem uma semana até o seu próximo compromisso no Brasileirão. No próximo sábado, o time colorado visita o Atlético-MG, na Arena MRV, a partir das 19h (de Brasília). O jogo é válido pela 31ª rodada do torneio.